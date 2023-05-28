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Haberler Fotohaber Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:03

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

Konya Selçuklu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Selçuklu Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Selçuklu seçim sonuçları

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

Selçuklu seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Selçuklu seçimi kim kazandı? İşte Konya Selçuklu seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

SELÇUKLU'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Konya Selçuklu seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

KONYA SELÇUKLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Selçuklu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Konya Selçuklu seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

14 MAYIS 2023 KONYA SELÇUKLU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %66.87

Kemal Kılıçdaroğlu: %24.59

Sinan Oğan: %8.21

Muharrem İnce: %0.32

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