Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:03

Konya Selçuklu seçim sonuçları canlı veriler sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Selçuklu sonucu ve oy oranları

Konya Selçuklu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Selçuklu Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Selçuklu seçim sonuçları