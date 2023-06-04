Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 10:52

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

LGS kaç net kaç puan sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren adaylar ham puana eklenecek okul puanı ve OBP ile ilgili açıklamaları takip ediyor. MEB'in ek puan verip vermeyeceğini merak eden adaylar, LGS'de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu sorularına yanıt arıyor. 500 puan üzerinden değerlendiren sınav notu için netlerin puan cinsinden hesaplanması gerekiyor. Peki, LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? İşte MEB tarafından yapılan açıklamalarla bu soruların yanıtı.