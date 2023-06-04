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Haberler Fotohaber LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 10:52

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

LGS kaç net kaç puan sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren adaylar ham puana eklenecek okul puanı ve OBP ile ilgili açıklamaları takip ediyor. MEB'in ek puan verip vermeyeceğini merak eden adaylar, LGS'de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu sorularına yanıt arıyor. 500 puan üzerinden değerlendiren sınav notu için netlerin puan cinsinden hesaplanması gerekiyor. Peki, LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? İşte MEB tarafından yapılan açıklamalarla bu soruların yanıtı.

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı bugün yurt genelinde iki oturumda gerçekleştiriliyor. Sınava katılım gösteren öğrenciler ve velileri, sınav sonucunu hesaplamak için araştırmalara başladı. Bu kapsamda LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir sorularıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair açıklamaları takip ediliyor. MEB'in Sıkça Sorulan Sorular kısmında da yer verilen sınav değerlendirmesine ilişkin LGS'de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu sorusu yanıt arıyor. İşte LGS kaç net kaç puan ediyor sorusunun yanıtı!

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlendiği için 'LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek' gibi kesin ifadeler yanlış olacaktır. Ancak geçtiğimiz senenin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2023 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

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LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

LGS'DE OKUL PUANI EKLENECEK Mİ, DEVLET PUAN VERİYOR MU?

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

MEB'in yayımladığı kılavuz bilgilerine göre devlet tarafından LGS'de ek 100 puan verilmemektedir.

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

LGS KAÇ PUAN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

İlgili testin ham puanları toplamı öğrenci sayısına bölünür ve her bir alt testin ortalaması bulunur. Hesaplanan puan, kendi içerisinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olacak şekilde bir puan hesaplanır.

LGS kaç net kaç puan ediyor, OBP ne kadar getirir? LGS’de okul puanı eklenecek mi, devlet puan veriyor mu?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN İLAN EDİLECEKTİR?

Merkezî Sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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