Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

Maltepe seçim sonuçları hakkında araştırmalar son dakika gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını açıkladı. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasındaki yerlerini alacak. 28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2. tur sonuçları sonucu sandığın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İstanbul Maltepe seçim sonucu üzerinden adayların yüzde kaç oy oranına sahip olduğunu vatandaşlar öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında detaylar