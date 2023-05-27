Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için vatandaşlar oylarını kullanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun %59.43 aldığı Maltepe seçim sonuçları, 28 Mayıs için araştırılacak. İstanbul 1. bölgesinde yer alan ilçede oy kullanma saatleri 08.00-17.00 arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak. İşte Maltepe seçim sonuçları ve oy oranları