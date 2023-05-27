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Haberler Fotohaber Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:29

Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

Maltepe seçim sonuçları hakkında araştırmalar son dakika gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını açıkladı. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasındaki yerlerini alacak. 28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2. tur sonuçları sonucu sandığın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İstanbul Maltepe seçim sonucu üzerinden adayların yüzde kaç oy oranına sahip olduğunu vatandaşlar öğrenmek istiyor. İşte konu hakkında detaylar

Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için vatandaşlar oylarını kullanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun %59.43 aldığı Maltepe seçim sonuçları, 28 Mayıs için araştırılacak. İstanbul 1. bölgesinde yer alan ilçede oy kullanma saatleri 08.00-17.00 arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak. İşte Maltepe seçim sonuçları ve oy oranları

Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maltepe seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Maltepe seçim sonuçları için linke tıklayınız.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Maltepe seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Maltepe Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

Maltepe İstanbul 1. bölgede yer almaktadır. İşte İstanbul seçim bölgeleri:

İstanbul 1. seçim bölgesi (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar)

İstanbul 2. seçim bölgesi (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. seçim bölgesi (Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri)

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