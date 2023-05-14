Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Manisa seçim sonuçları 2023 genel seçimleri için belirleyici rol oynayacak. Sandıklar açıldıkça güncellenen oy oranları, sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasında il ve ilçe bazlı olarak yayınlanacak. Böylece adayların, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın oy oranları anlık olarak görüntülenebilecek. Manisa seçim sonuçları üzerinden Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranı verilerine ulaşabilir, seçim sonucu için sandıklar açılır açılmaz AK Parti CHP MHP İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranlarını öğrenebilirsiniz.