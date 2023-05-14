Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Manisa seçim sonuçları ekranı üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yer alacak. Saat 21:00 itibarıyla YSK tarafından yapılacak olan duyurular eşliğinde, açılan sandıklardan çıkan oy oranı verileri sayfamıza anlık olarak işlenecek. Seçim sonucu hangi partinin ne kadar oy aldığını öğrenmek için Manisa seçim sonuçları sayfasına göz atabilir, ilçe ilçe partilerin oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de!