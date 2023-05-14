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Haberler Fotohaber Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:13

Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Manisa seçim sonuçları 2023 genel seçimleri için belirleyici rol oynayacak. Sandıklar açıldıkça güncellenen oy oranları, sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasında il ve ilçe bazlı olarak yayınlanacak. Böylece adayların, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın oy oranları anlık olarak görüntülenebilecek. Manisa seçim sonuçları üzerinden Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranı verilerine ulaşabilir, seçim sonucu için sandıklar açılır açılmaz AK Parti CHP MHP İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Manisa seçim sonuçları ekranı üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yer alacak. Saat 21:00 itibarıyla YSK tarafından yapılacak olan duyurular eşliğinde, açılan sandıklardan çıkan oy oranı verileri sayfamıza anlık olarak işlenecek. Seçim sonucu hangi partinin ne kadar oy aldığını öğrenmek için Manisa seçim sonuçları sayfasına göz atabilir, ilçe ilçe partilerin oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de!

Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Manisa seçim sonuçları, akşam saatlerinde YSK tarafından yapılacak duyurularla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında görüntülenebilecek. Açılan her sandıkla birlikte sayfamızdaki veriler güncellenecek.

Manisa seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Manisa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

2018 yılı genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da %48.6 oy oranı ile öne geçmişti. 1 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu il genelinde Muharrem İnce %34.6; Meral Akşener %11 oranında oy almıştı. 2018 Manisa seçim sonuçları şöyle;

Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

MANİSA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %48.6

MUHARREM İNCE - %34.6

MERAL AKŞENER - %11

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %4.9

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0.6

DOĞU PERİNÇEK - %0.2

Manisa seçim sonuçları 2023 | Manisa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

MANİSA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %51.6

Millet İttifakı: %40.8

AK Parti: %40.2

CHP: %26.3

İYİ PARTİ %13.6

MHP: %11.5

HDP: %7

Diğer: %1.5

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