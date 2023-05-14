Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mardin seçim sonuçları, akşam saatlerinde YSK tarafından yapılacak duyurularla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında incelenebilecek. Açılan her sandıkla birlikte sayfamızdaki veriler güncellenecek.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Mardin seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Mardin Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.