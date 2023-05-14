Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Mardin seçim sonuçları, bu ilin ilçelerinde ikamet eden ya da memleketi Mardin olan vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. 2018 yılında 482 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği genel seçimlerden sonra, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Partilerin oy oranı ve adaylara ilişkin verilere ulaşabileceğiniz sabah.com.tr 2023 Mardin seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak YSK tarafından duyurulan istatistiklere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…