Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:17

Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Mardin seçim sonuçları, bu ilin ilçelerinde ikamet eden ya da memleketi Mardin olan vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. 2018 yılında 482 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği genel seçimlerden sonra, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Partilerin oy oranı ve adaylara ilişkin verilere ulaşabileceğiniz sabah.com.tr 2023 Mardin seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak YSK tarafından duyurulan istatistiklere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…

Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Mardin seçim sonuçları sayfası üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları verilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte YSK verileri açıklamaya başlayacak. Açılan her sandıkla birlikte Mardin seçim sonuçları sayfası güncellenecek ve anlık olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Mardin ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi ile vatandaşların bilgisine sunulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfada cevap bulacak. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Mardin seçim sonuçları ekranı.

Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mardin seçim sonuçları, akşam saatlerinde YSK tarafından yapılacak duyurularla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında incelenebilecek. Açılan her sandıkla birlikte sayfamızdaki veriler güncellenecek.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Mardin seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Mardin Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faruk Kılıç

2- Muhammed Adak

3- Mehmet Akif Nuhoğlu

4- Abdulvahap Arbağ

5- Mehmet Samsa

6- Ayhan Aslan

Mardin seçim sonuçları 2023 | Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 Mehmet Sait Çelebi

2 Şükrü Karaboğa

3 Nurettin Kılıç

4 İbrahim Taşdelen

5 Nilgün Bayraktar

6 Ömer Durak

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Enverabeş

Songül Sadioğlu

Abdullah Karakeçi

Abdulmutalip Irmak

Şeyhmus Musaoğlu

Aziz Arda Uğur

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 Ferhan Bozkuş

2 Mehmet Erboğan

3 Mehmet Sait Tezdönen

4 Zeyni Albayrak

5 Bedrettin Aslan

6 Oktay Şengül

SON DAKİKA