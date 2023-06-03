Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Yeni kabine son dakika belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Başkan Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu listesi isim isim araştırılıyor. En çok merak edilen isimler arasında yer alan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir sorusu yanıt arıyor. Görevde bulunan Nureddin Nebati yerine gelecek yeni isim hayatı, kariyeri, biyografisi ile sorgulanıyor. Yeni ekonomi bakanı kim oldu sorusu yanıt buldu. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hakkında tüm bilgiler…