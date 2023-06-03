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Haberler Fotohaber Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 23:00

Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Yeni kabine son dakika belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Başkan Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu listesi isim isim araştırılıyor. En çok merak edilen isimler arasında yer alan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir sorusu yanıt arıyor. Görevde bulunan Nureddin Nebati yerine gelecek yeni isim hayatı, kariyeri, biyografisi ile sorgulanıyor. Yeni ekonomi bakanı kim oldu sorusu yanıt buldu. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hakkında tüm bilgiler…

Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanlar Kurulu kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni ekonomi bakanı en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. 2023 Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu sorusu yanıtlandı. Yeni çalışmalar ve görev alanlarla birlikte ilk Kabine Toplantısı beklenecek. Kabinede yer alan isimler tek tek arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? İşte, Bakan Mehmet Şimşek hayatı ve kariyeri…

Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

SON DAKİKA: YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK OLDU!

Seçim sonuçları ardından 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bakanlar Kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan listeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati ardından Mehmet Şimşek getirildi.

İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler

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Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ocak 1967 Batman Gercüş doğumlu olan Mehmet Şimşek, sekiz çocuklu geçimini tarımdan kazanan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ablaları dönemin şartlarından dolayı eğitim alamamışlardı. İlkokulun ilk iki yılını köyünde okudu. Abisi Nazmi öğretmen olduğu için ilkokul eğitiminin geri kalanını onun öğretmenlik yaptığı Batman'da bitirdi. Ortaöğretim ve lise eğitimini o dönemde Mardin'e bağlı olan Gercüş'te tamamladı.

Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Ardından üniversite eğitimini alabilmek için Ankara'ya gitti ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti.

Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı. İngiltere'de bulunduğu dönemde babası öldü. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı.

Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında Avrupa'da yılın maliye bakanı seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi.

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