Mehmet Şimşek kimdir? 2023 Kabine yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ocak 1967 Batman Gercüş doğumlu olan Mehmet Şimşek, sekiz çocuklu geçimini tarımdan kazanan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ablaları dönemin şartlarından dolayı eğitim alamamışlardı. İlkokulun ilk iki yılını köyünde okudu. Abisi Nazmi öğretmen olduğu için ilkokul eğitiminin geri kalanını onun öğretmenlik yaptığı Batman'da bitirdi. Ortaöğretim ve lise eğitimini o dönemde Mardin'e bağlı olan Gercüş'te tamamladı.