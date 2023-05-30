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Haberler Fotohaber MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:00

MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Kalın, "Mehmet Bey, Kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" sözlerini kullanırken bu kapsamda "Mehmet Şimşek kimdir, maliye bakanı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağına yönelik merak edilen o açıklama…

MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama!

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından ise gözler şimdi yeni kabineye çevrilmiş durumda. En çok merak edilen başlıklardan biri de Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alıp almayacağı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, maliye bakanı olacak mı? İşte detaylar.

MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama!

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

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MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama!

ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama!

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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