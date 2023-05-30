Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:00

MEHMET ŞİMŞEK kimdir, Maliye bakanı olacak mı? Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Kalın, "Mehmet Bey, Kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" sözlerini kullanırken bu kapsamda "Mehmet Şimşek kimdir, maliye bakanı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağına yönelik merak edilen o açıklama…