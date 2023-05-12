MHP milletvekili adayları 2023: Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi MHP milletvekili aday listesi

14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek seçmen, Meclis'te yer alması için önerilen 28. Dönem Milletvekili adayları için araştırmalara başladı. Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP milletvekili adayları 2023 yılı araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Seçmen, Türkiye Genel Seçimleri için sandığa gitmeden önce incelemelerini sürdürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi MHP milletvekili aday listesi İstanbul 1. 2. ve 3. Bölge, Ankara 1. ve 2. Bölge, İzmir 1. ve 2. Bölge başta olmak üzere il il araştırılıyor. İsim listesine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de 1. Sıradan milletvekili adayı olarak seçime giriyor. İşte, 28. Dönem MHP milletvekili adayları tam liste…
MHP MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
YSK ile paylaşılan milletvekili seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adayları tam liste şöyle:
|
ADANA
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHARREM VARLI
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|2
|AYŞE SİBEL ERSOY
|YÜKSEK LİSANS
|ECZACI
|3
|MUSTAFA İZGİOĞLU
|ÖNLİSANS
|İŞ İNSANI
|4
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|LİSE
|İŞ İNSANI
|5
|ALEV ATAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|6
|UĞUR ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|BÜNYAMİN AVCI
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|8
|YUSUF BAŞ
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|9
|ADEM GÜNDOĞAN
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|10
|AHMET REHA YEREŞEN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|11
|ZEKERİYA SİVEREKLİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|12
|HAKAN UYKIZ
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|13
|ATİLLA DUYGUN
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|14
|MAHMUT TÜLEK
|YÜKSEK LİSANS
|TV PROGRAMCISI
|15
|TUFAN BİLEN
|İLKOKUL
|ÇİFTÇİ
|ADIYAMAN
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL GÜMÜŞ
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|2
|FEVZİ ÖZTÜRK
|ÖN LİSANS
|ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ
|3
|AHMET BİLGİÇ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|4
|ASİYE BULUNDU
|ORTAOKUL
|SİYASETÇİ
|5
|SIRAÇ ASLAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|AFYONKARAHİSAR
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET TAYTAK
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|2
|YÜCEL GENÇ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET EMRE DEMİRAL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|MEHMET HAKAN ÇOLPAN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|5
|İSMAİL AYDOĞUŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|MUSTAFA GÜLLÜ
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|AĞRI
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SALİH EMİR MUTLUER
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|YASİN ÖZYALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|SOSYOLOG
|3
|KAHRAMAN HANBABA
|ÜNİVERSİTE
|SUBAY
|4
|İBRAHİM ARPACI
|ORTAOKUL
|ESNAF
|AMASYA
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SARI
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA GÜÇYETMEZ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT SUŞEHİRLİ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|ANKARA 1
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT KARAKAYA
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|ÖNDER KAHVECİ
|ÜNİVERSİTE
|SENDİKACI
|3
|EYYUP YILDIZ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|4
|İBRAHİM ÇİFTÇİ
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|5
|OĞUZ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|LEVENT ÇAĞLANCI
|DOKTORA
|AVUKAT
|7
|ŞENİZ SEZGİN
|DOKTORA
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|8
|YİĞİT YILMAZ
|LİSE
|MADENCİ
|9
|SULTAN POLAT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|10
|FUNDA GÜLERER
|ÜNİVERSİTE
|FİLOLOG
|11
|MURAT KARAKURT
|ÖN LİSANS
|KAMU İŞÇİSİ
|12
|AHMET KARAGÖZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|13
|ADNAN YİRİK
|LİSE
|SİGORTACI
|ANKARA 2
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SADİR DURMAZ
|ÜNİVERSİTE
|EKONOMİST
|2
|ÖZGÜR BAYRAKTAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|NEVİN TAŞLIÇAY
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|4
|AHMET SELİM YURDAKUL
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|5
|CENGİZ ŞAHİN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|TARKAN TOPER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|İLKAY UYAR KABA
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|9
|ÜMMÜHANİ COŞKUN
|LİSE
|ARAŞTIRMACI YAZAR
|10
|YUSUF TANIK
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|LEVENT UĞURLU
|DOKTORA
|VETERİNER HEKİM
|ANKARA 3
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR YILDIRIM
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|ERKAN HABERAL
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|3
|SEÇKİN ODABAŞI
|LİSE
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|FATİH ÇETİNKAYA
|ÖNLİSANS
|MÜTEAHHİT
|5
|ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|HAYRİYE AYDIN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|ERDİNÇ ÖLMEZ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|8
|YAŞAR YUKARIKIR
|LİSE
|YÖNETİCİ
|9
|BAHRİ BATUHAN KURBAN
|YÜKSEK LİSANS
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|10
|HÜSEYİN YILMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|11
|UĞUR SADIK
|LİSE
|MUHASEBECİ
|12
|ÖZNUR ÖZEN
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|ANTALYA
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN BAŞKAN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|HİLMİ DURGUN
|LİSANS
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|MUSTAFA AKSOY
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|4
|YUSUF KELLELİ
|YÜKSEK LİSANS
|KURMAY ALBAY
|5
|FERHAT SARIBEK
|YÜKSEK LİSANS
|DOKTOR
|6
|İLKNUR FİDAN
|LİSE
|TURİZMCİ
|7
|OĞUZHAN ÇELİK
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|8
|YAVUZ ÇAĞLAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|9
|SERKAN ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|ALİ ÇETİN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|11
|HAYATİ PEKER
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|12
|ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
|DOKTORA
|DOKTOR
|13
|İDRİS ÖZCAN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|14
|AHMET ALİ ÇOŞKUN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|15
|MEHMETALİ YALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|16
|MUSTAFA DORUATLI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|17
|KUTLUHAN TOZOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|ARTVİN
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|METE HAN ÖZKAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|AYDIN
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ DEPBOYLU
|YÜKSEK LİSANS
|PSİKOLOG
|2
|BURAK PEHLİVAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|YUSUF KEREMİT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|BURHAN UÇAŞ
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|5
|ETEM YEŞİLYURT
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|6
|ÇETİN DURMAZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|CENGİZ ATASEVEN
|İLKOKUL
|MARANGOZ