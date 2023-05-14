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Haberler Fotohaber Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:21

Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Muğla seçim sonuçları, Ege Bölgesi'nde yer alan bu ilimizde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2018 seçimlerinde 744 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği ilde, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile oy oranları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ve adaylara ilişkin verilere ulaşabileceğiniz sabah.com.tr 2023 Muğla seçim sonuçları sayfası seçim akşamı anbean güncellenecek. Sayfa üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak YSK tarafından duyurulan istatistiklere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…

Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Muğla seçim sonuçları sayfası aracılığıyla 2023 genel seçimleri sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları verileri, 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte güncellenecek. Açılan her sandıkla birlikte Muğla seçim sonuçları sayfasında bulunan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Muğla ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi ile vatandaşların bilgisine sunulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfa aracılığıyla yanıt bulacak. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Muğla seçim sonuçları ekranı.

Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muğla seçim sonuçları ekranı akşam saatlerinde YSK'nın yapacağı duyurular ışığında anlık olarak güncellenecek. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı üzerinden Muğla seçim sonucu verilerine ulaşabilir, anlık olarak güncellenen verileri inceleyebilirsiniz.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Muğla seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Muğla Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Kadem Mete

2- Yakup Otgöz

3- Eylem Tan

4- Turgay Öztürk

5- Ali Mete Karagöz

6- Hakan Fevzi İlhan

7- Ali Tekin

MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 Özlem Balcı

2 Ertuğrul Avcı

3 Mevlüt Kiriş

4 Abdulkadir Tekin

5 Şevket Tokur

6 Hilmi Başpınar

7 Neslihan Doğangül Önder

Muğla seçim sonuçları 2023 | Muğla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Metin Ergun

2- Behçet Saatcı

3- Mehmet Tosun

4- Gülgün Çolakoğlu

5- Ayfer İlhan Öçer

6- Tulgay Hasar

7- Ömer Kaya

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