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Haberler Fotohaber OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 16:48

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi?

Türkiye Genel Seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Seçmen, Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan oy pusulalarında değişiklik olacak mı araştırılmaya başladı. Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi, verilen oylar ne olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı oy pusulası değişecek mi? İşte, cevaplar…

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

Muharrem İnce oy pusulasında olacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Memleket Partisi adayı İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi, verilen oylar ne olacak soruları araştırılmaya başladı. Peki, YSK bilgileri ile Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı? İşte, detaylar…

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

SON DAKİKA: MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi. İnce yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Saat 14.00'te açıklama yapacağını aktaran Genel Başkan, açıklaması ile seçime sayılı günler kala seçmenini şoka uğrattı.

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OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

MUHARREM İNCE'NİN ADI OY PUSULASI YER ALACAK MI?

14 Mayıs 2023 seçimleri için YSK tarafından basılan oy pusulasında Muharrem İnce'nin adı yer almaya devam edecek. Adaylıktan çekildiğini açıklayan İnce'nin açıklaması ardından pusulada değişiklik olup olmayacağı araştırılıyordu.

Oy pusulasında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

MUHARREM İNCE'YE OY VERİLEBİLECEK Mİ?

Pusulada yer alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye oy verilebilecek. Aldığı oylar geçersiz sayılmayacak. İnce'nin aldığı oylarla ikinci tura kalması halinde kendisinden sonraki aday 2. turda değerlendirilecek.

OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?
SON DAKİKA