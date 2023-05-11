OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

Türkiye Genel Seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Seçmen, Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan oy pusulalarında değişiklik olacak mı araştırılmaya başladı. Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi, verilen oylar ne olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı oy pusulası değişecek mi? İşte, cevaplar…