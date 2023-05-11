OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ 2023? Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, Muharrem İnce’ye oy verilebilecek mi?

Muharrem İnce oy pusulasında olacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Memleket Partisi adayı İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce'ye oy verilebilecek mi, verilen oylar ne olacak soruları araştırılmaya başladı. Peki, YSK bilgileri ile Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı? İşte, detaylar…