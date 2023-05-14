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Haberler Fotohaber Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:42

Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Muş seçim sonuçları, bu ilde yaşayan ya da memleketi Muş olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2018 seçimlerinde 234 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilde, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı sıralamasına sabah.com.tr 2023 Muş seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlık olarak güncellenen sayfa üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak YSK tarafından duyurulan istatistikleri inceleyebilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce'nin oy oranları sıralaması…

Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muş seçim sonuçları ekranı akşam saatlerinde YSK'nın yapacağı duyurular ışığında anlık olarak güncellenecek. Sabah.com.tr seçim sonuçları ekranı üzerinden Muş seçim sonucu verilerine ulaşabilir, anlık olarak güncellenen verileri inceleyebilirsiniz.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Muş seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Muş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Muş Milletvekili Adayları

1. Mehmet Emin Şimşek

2. Nur Ahmet Kılıçaslan

3. Muhammed Bahaddin İşık

Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MHP Muş Milletvekili Adayları

1. Levent Özmen

2. Haluk Zeki Öğreten

3. Yaşar Furkan Bingöl

Muş seçim sonuçları 2023 | Muş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Muş seçim sonuçları sayfası ile 2023 genel seçimleri sonuçları hakkında en hızlı veriler sabah.com.tr'de! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçim sonuçları verileri, 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte anlık olarak güncellenecek. Bilindiği üzere, saat 21:00 itibarıyla sandıklardan çıkan sonuçlar anlık olarak YSK tarafından açıklanacak. Açılan her sandıkla birlikte Muş seçim sonuçları sayfasında bulunan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Muş ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi ile vatandaşların bilgisine sunulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfa aracılığıyla yanıt bulacak. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Muş seçim sonuçları ekranı.

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