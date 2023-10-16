Navtex nedir, neden ilan edilir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir, açılımı nedir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Navtex nedir, neden ilan ediliyor sorusu yanıt arıyor. Uluslararası mesajları Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasayonlarından yapılan Navtex için neden ilan edildiği araştırılıyor. Peki, Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir? İşte, soruların yanıtları...