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Haberler Fotohaber Navtex nedir, neden ilan edilir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir, açılımı nedir?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:00

Navtex nedir, neden ilan edilir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir, açılımı nedir?

Navtex nedir, ne demek sorıusunu arama motorlarında aratılıyor. Türkiye'de zaman zaman "Navtex" ilan ediliyor. Bu noktada, neden ilan edildiği, ne anlama geldiği merak edildi. Temelde uluslararası haberleşme sitemi olan bu terim için, açılımı, kelime anlamının ne oduğu yanıt arıyor. Peki, Navtexnedir, kelime anlamı ne demek? Navtex açılımı nedir, neden ilan edilir? İşte, ayrıntıları...

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Navtex nedir, neden ilan ediliyor sorusu yanıt arıyor. Uluslararası mesajları Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasayonlarından yapılan Navtex için neden ilan edildiği araştırılıyor. Peki, Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir? İşte, soruların yanıtları...

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir?

NAVTEX AÇILIMI NEDİR?

NAVTEX (NAVigational TEleX), Navtex veya NavTex, orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik olarak ileten uluslararası haberleşme sistemidir.

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Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir?

NAVTEX KARARI NE DEMEK?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir?

NAVTEX MESAJI KAÇ SAATTE?

Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir?

NAVTEX NASIL ÇALIŞIR?

Navtex Çalışma Prensibi;
NAVTEX sistemi, kıyı istasyonları tarafından yayınlanan telex mesajlarını kullanarak, denizcilere tekrarlanan bir dizi kodlanmış mesaj gönderir. Bu mesajlar, 518 kHz frekansında düzenli aralıklarla yayınlanan sinyallerle, denizcilik cihazları tarafından alınabilir

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