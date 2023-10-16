Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
12:00
Navtex nedir, neden ilan edilir? Navtex ilan etmek ne demek, ne anlama gelir, açılımı nedir?
Navtex nedir, ne demek sorıusunu arama motorlarında aratılıyor. Türkiye'de zaman zaman "Navtex" ilan ediliyor. Bu noktada, neden ilan edildiği, ne anlama geldiği merak edildi. Temelde uluslararası haberleşme sitemi olan bu terim için, açılımı, kelime anlamının ne oduğu yanıt arıyor. Peki, Navtexnedir, kelime anlamı ne demek? Navtex açılımı nedir, neden ilan edilir? İşte, ayrıntıları...