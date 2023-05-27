Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:57

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Nevşehir seçim sonuçları, ildeki seçmenler ve oy oranlarının illere göre dağılımını merak edenler tarafından araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kaldığı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de görüntülenecek. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ikinci tur seçim sonuçları canlı olarak Nevşehir seçim sonuçları ekranından yayınlanacak. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için 2023 genel seçim sonucu ekranına göz atabilirsiniz.