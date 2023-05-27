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Haberler Fotohaber Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:57

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Nevşehir seçim sonuçları, ildeki seçmenler ve oy oranlarının illere göre dağılımını merak edenler tarafından araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kaldığı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de görüntülenecek. YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılması ve sandıkların açılmasıyla birlikte ikinci tur seçim sonuçları canlı olarak Nevşehir seçim sonuçları ekranından yayınlanacak. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için 2023 genel seçim sonucu ekranına göz atabilirsiniz.

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Nevşehir seçim sonuçları ekranı, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirileceği 28 Mayıs akşamı güncellenecek. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde oyların sayılmasıyla birlikte veriler YSK tarafından yayınlanacak ve anlık olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranına eklenecek. 2023 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları sabah.com.tr'de yer alacak. İşte Nevşehir seçim sonuçları ekranı ile anlık verilere ulaşabileceğiniz genel seçim sonucu sayfası.

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs'ta saat 17:00'de sandıklar kapanacak ve oy verme işlemi tamamlanacak. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Nevşehir seçim sonuçları ekranında yer alacak.

Muş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Nevşehir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE NEVŞEHİR'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimlerinde 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. 225 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan %62.88 oy oranıyla 125 bin 889; Kemal Kılıçdaroğlu ise %30.64 oranıyla 61 bin 350 oy kazandı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan %6.09 oranıyla 12,195 seçmenin oyunu aldı. Seçime günler kala adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise Nevşehir'de %0.39 oranında oyla 773 oy topladı.

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE NEVŞEHİR'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti %39,46
MHP %20,27
CHP %17,50
İYİ Parti %15,72
YENİDEN REFAH %2,00
ZP %1,27
BBP %0,89

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Nevşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Nevşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

NEVŞEHİR İLÇELERİ

Nevşehir ilinin ilçeleri şunlardır:

Nevşehir (merkez ilçe)

Acıgöl

Avanos

Derinkuyu

Gülşehir

Hacıbektaş

Kozaklı

Ürgüp

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