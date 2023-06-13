Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:26

Okullar ne zaman kapanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirmişti. Bunun yanı sıra yaz tatiline kaç gün kaldı, okullar ne zaman açılacak 2024 soruları da tatil planı yapan yurttaşlar tarafından yapılmakta. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek? İşte konu hakkında detaylar