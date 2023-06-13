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Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:26

Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirmişti. Bunun yanı sıra yaz tatiline kaç gün kaldı, okullar ne zaman açılacak 2024 soruları da tatil planı yapan yurttaşlar tarafından yapılmakta. Peki, okullar ne zaman kapanıyor 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek? İşte konu hakkında detaylar

Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

Okullar ne zaman kapanıyor 2023 sorusuna yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanlığı'na yaklaşık 19 milyon öğrenci, bu haftayla birlikte yaz tatiline başlıyor ve 3 aylık bir dinlenme dönemine girecekler. 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman dağıtılacak sorusu yanıt aramakta. İşte detaylar

Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

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Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullar ne zaman kapanıyor 2023, yaz tatiline kaç gün kaldı? MEB eğitim öğretim takvim ile okullar ne zaman açılacak 2024?

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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