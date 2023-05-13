Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu Fatsa seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İl ve ilçelerde oy yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. Ordu'nun önemli ticaret merkezlerinden olan Fatsa, "seçimi kim kazandı" sorusunda rol oynayacak ilçeler arasında. Ordu Fatsa seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile yakın mercek altına alındı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı seçim sonucu için inceleniyor. İşte, Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023…