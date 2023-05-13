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Haberler Fotohaber Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:58

Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu Fatsa seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İl ve ilçelerde oy yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. Ordu'nun önemli ticaret merkezlerinden olan Fatsa, "seçimi kim kazandı" sorusunda rol oynayacak ilçeler arasında. Ordu Fatsa seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile yakın mercek altına alındı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı seçim sonucu için inceleniyor. İşte, Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023…

Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

Ordu Fatsa oy oranları gündemdeki yerini aldı. Karadeniz Bölgesi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı detayına inmek isteyenler il ve ilçe merkezlerinde araştırmalara başladı. Yüksek Seçim Kurulu YSK son dakika verileri ile paylaşılan açılan sandıklar tamamlanıyor. Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oylarıyla ortaya çıkıyor.. İşte, Ordu seçim sonuçları Fatsa tablosu…

Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanacak. 21.00'a kadar YSK hariç seçim yasağı olmasının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu bu saati erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Fatsa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

ORDU FATSA SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ordu Fatsa seçim sonucu partilerin ve adayların oy oranı ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasından 13. Cumhurbaşkanı belirlenirken partilerin oy oranları ile 28. Dönem milletvekili seçimi gerçekleşiyor.

Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

AK Parti Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Ordu Fatsa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ordu seçim sonuçları Fatsa oy oranları

ORDU FATSA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %63.05

Muharrem İnce: %27.82

Meral Akşener: %7.72

Temel Karamollaoğlu: %0.84

Selahattin Demirtaş: %0.36

Doğu Perinçek: %0.22

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