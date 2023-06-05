Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:12

Osman Aşkın Bak kimdir? Yeni Gençlik ve Spor Bakanı belli oldu! Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Osman Aşkın Bak kimdir sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerini farkla kazandı ve 3 Haziran 2023 tarihinde yeni Kabinesini yayımladı. Önceki dönemlerde de Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olan Osman Aşkın Bak, yeni kabinede yine aynı görevi üstlenecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitiren ve İngiltere'de yüksek lisans yapan Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. Peki, Osman Aşkın Bak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu. Osman Aşkın Bak kimdir? İşte konu hakkında detaylar