Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

Oy kullanma saatleri gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan verilere göre, 60 milyonu aşkın seçmen sandığa gidiyor. Bilindiği üzere seçmenler, sadece seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verebilecek. Tarihi güne saatler kalırken oy verme işlemi başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, YSK ile 14 Mayıs 2023 Genel seçimleri oy verme saatleri…