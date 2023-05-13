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Haberler Fotohaber Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 13:44

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

Oy kullanma saatleri gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan verilere göre, 60 milyonu aşkın seçmen sandığa gidiyor. Bilindiği üzere seçmenler, sadece seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verebilecek. Tarihi güne saatler kalırken oy verme işlemi başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, YSK ile 14 Mayıs 2023 Genel seçimleri oy verme saatleri

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

Türkiye adım adım seçime giderken oy kullanma saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. YSK tarafından açıklanan oy kullanma saatleri dışında gelen seçmen ise oy kullanamayacak. Bu noktada oy verme saatleri 2023 seçimleri için araştırılmaya başladı. Peki, oy kullanma saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? İşte, tüm detaylar…

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

2023 Türkiye genel seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YSK ile 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi oy kullanma saatleri

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

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