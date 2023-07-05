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Haberler Fotohaber Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 13:51

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarının enflasyon yanı sıra refah payı ile artış yaşayacağını duyurmuştu. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı 17,56 oldu. Şimdi ise emekli ve memurların gözü ''Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?'' sorularının yanıtına çevrildi. Yapılacak ek zam düzenlemesi ile memur maaşlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor. Peki, Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır soruları gündemdeki yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla beraber memur zam oranı 17,56 olarak hesaplandı. Enflasyon yanı sıra refah payının eklenmesinin ardından memur ve emeklilere uygulanacak 2023 Temmuz zammı belli olacak. Peki, Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SON DAKİKA: HAZİRAN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

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Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi.

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

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