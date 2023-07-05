Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarının enflasyon yanı sıra refah payı ile artış yaşayacağını duyurmuştu. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı 17,56 oldu. Şimdi ise emekli ve memurların gözü ''Refah payı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?'' sorularının yanıtına çevrildi. Yapılacak ek zam düzenlemesi ile memur maaşlarına büyük oranda zam gelmesi bekleniyor. Peki, Memur ve emekli maaşı 2023 refah payı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…