Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların yeni bölümlerinde, hangi yapım en çok izlenenler arasında yerini aldı merak ediliyor. Heyecanlı bölümleriyle yayınlanan diziler, TV'de ilk kez gösterilen filmler ve yarışma programları arasında gerçekleşen çekişmeli bir gecede, reyting sonuçlarında durum nasıl olacak bekleniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş kim birinci oldu? İşte, detayları...