Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

17 Ekim reyting sonuçları listesi araştırılıyor. Dün gece Total ve AB'de hangi yapım 1. sırada yerini aldı merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star ve Hükümet Kadın'ın yer aldığı gecede reyting sonuçlarında kim galip geldi merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda düşük reyting kurbanı olan başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın er aldığı Aile dizisi için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki, bu hafta Aile diziler arasında kaçıncı sırada olacak? 17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve Ab sonuçlarına göre dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sonuç listesi...