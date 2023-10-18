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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:00

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

17 Ekim reyting sonuçları listesi araştırılıyor. Dün gece Total ve AB'de hangi yapım 1. sırada yerini aldı merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star ve Hükümet Kadın'ın yer aldığı gecede reyting sonuçlarında kim galip geldi merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda düşük reyting kurbanı olan başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın er aldığı Aile dizisi için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki, bu hafta Aile diziler arasında kaçıncı sırada olacak? 17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve Ab sonuçlarına göre dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sonuç listesi...

REYTİNG SONUÇLARI |17 EKİM | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların yeni bölümlerinde, hangi yapım en çok izlenenler arasında yerini aldı merak ediliyor. Heyecanlı bölümleriyle yayınlanan diziler, TV'de ilk kez gösterilen filmler ve yarışma programları arasında gerçekleşen çekişmeli bir gecede, reyting sonuçlarında durum nasıl olacak bekleniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş kim birinci oldu? İşte, detayları...

REYTİNG SONUÇLARI |17 EKİM | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

REYTİNG SONUÇLARI 17 EKİM AÇIKLANDI MI?

17 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI |17 EKİM | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI |17 EKİM | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI |17 EKİM | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile yer aldı.

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