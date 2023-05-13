Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:19

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

Erenler seçim sonuçları ve partilerin oy oranları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar sandığa gidecek. 192 sandıkta sonra 55 bin 506 kişi oyunu kullanma hakkına sahip oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Sakarya'da geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 4, MHP 1 MV çıkarırken; Millet İttifakı'ndan CHP ve İyi Parti 1'er milletvekilini meclise gönderdi. Bu noktada vatandaşlar Erenler'de seçimi kim kazandı sorusunu yöneltiyor. İşte Sakarya Erenler seçim sonuçları ve oy oranları

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya Erenler seçim sonuçları, parti ve ittifak oy oranları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. YSK Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını onaylamış durumda. Bunun yanında Sakarya'dan toplamda 7 milletvekili çıkıyor. Geçtiğimiz seçimde AK Parti 4; MHP, CHP ve İyi Parti 1'er aday çıkarmıştı. İşte Erenler seçim sonuçları 2023

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

ERENLER'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Erenler seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA ERENLER SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erenler seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

SON DAKİKA