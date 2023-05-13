Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:19

Sakarya Erenler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erenler seçim sonucu ve oy oranları

Erenler seçim sonuçları ve partilerin oy oranları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar sandığa gidecek. 192 sandıkta sonra 55 bin 506 kişi oyunu kullanma hakkına sahip oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Sakarya'da geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 4, MHP 1 MV çıkarırken; Millet İttifakı'ndan CHP ve İyi Parti 1'er milletvekilini meclise gönderdi. Bu noktada vatandaşlar Erenler'de seçimi kim kazandı sorusunu yöneltiyor. İşte Sakarya Erenler seçim sonuçları ve oy oranları