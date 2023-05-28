Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:42

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

Sakarya Serdivan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Serdivan Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Serdivan seçim sonuçları