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Haberler Fotohaber Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:42

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

Sakarya Serdivan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Serdivan Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Serdivan seçim sonuçları

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

Serdivan seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Serdivan seçimi kim kazandı? İşte Sakarya Serdivan seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

SERDİVAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Serdivan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

SAKARYA SERDİVAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Serdivan seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sakarya Serdivan seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

Sakarya Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Serdivan sonucu ve oy oranları

14 MAYIS 2023 SAKARYA SERDİVAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %54.07

Kemal Kılıçdaroğlu: %37.26

Sinan Oğan: %8.29

Muharrem İnce: %0.37

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