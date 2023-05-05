Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu sorusu seçim ayına girilmesiyle gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için artık sayılı günler kaldı. Bu tarihte yurt genelinde binlerce kişi seçim görevlisi olarak sandık başında bulunacak. Vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı belli olurken sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Gözler 2023 Sandık görevlisi ücreti için yapılacak açıklamalarda. Peki, 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, belli oldu mu? İşte, detaylar…