Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı okul ve sandık bilgisi YSK tarafından açıklandı. Genel seçimlerde seçim görevlileri de sandık başında olacak. Sayılı günler kala sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL sorusu yanıt aramaya başladı. Görevli olmak isteyenlerin başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, sandık başkanı ücreti belli oldu mu? İşte, 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti…