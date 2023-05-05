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Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:51

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

Sandık görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı okul ve sandık bilgisi YSK tarafından açıklandı. Genel seçimlerde seçim görevlileri de sandık başında olacak. Sayılı günler kala sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL sorusu yanıt aramaya başladı. Görevli olmak isteyenlerin başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, sandık başkanı ücreti belli oldu mu? İşte, 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücreti

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu sorusu seçim ayına girilmesiyle gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için artık sayılı günler kaldı. Bu tarihte yurt genelinde binlerce kişi seçim görevlisi olarak sandık başında bulunacak. Vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı belli olurken sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Gözler 2023 Sandık görevlisi ücreti için yapılacak açıklamalarda. Peki, 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, belli oldu mu? İşte, detaylar…

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR,KAÇ TL?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık başında görevli olarak bulunacak.

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

2019 yılında gerçekleştirilen seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şelildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. İlki sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir. İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs Seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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