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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 21:44

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

YSK görevli ücretleri gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için sayılı günler kala oy kullanma sürecinde yardımcı olacak seçim görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılıyor. Sandık başkanı, üyeler ve siyasi parti temsilcileri gibi süreçte rol alacaklar ne kadar ödeme alacak merak konusu. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan seçim görevlisi olma şartları da merak edilenler arasında. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu hakkında merak edilenler…

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor 2023 seçimleri için araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek Türkiye için heyecan dorukta. Oy kullanmanın yanı sıra süreçte aktif rol alacak seçim görevlileri ödeme işlemlerini sorguluyor. YSK sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz seçimde verilen ücretler de merak edilenler arasında. İşte, sandık görevlisi ücretleri son durum…

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

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Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

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