Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 21:44

Sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu: 14 Mayıs YSK görevli ücretleri belli oldu mu? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

YSK görevli ücretleri gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için sayılı günler kala oy kullanma sürecinde yardımcı olacak seçim görevlisi ücreti 2023 yılı için araştırılıyor. Sandık başkanı, üyeler ve siyasi parti temsilcileri gibi süreçte rol alacaklar ne kadar ödeme alacak merak konusu. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan seçim görevlisi olma şartları da merak edilenler arasında. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023 tablosu hakkında merak edilenler…