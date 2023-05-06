YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle sandık başına gidecek Türkiye, oy kullanmak için gün sayıyor. Bazı vatandaşlar oy kullanma sürecinde seçim görevlisi olarak aktif rol oynayacak. Yüksek Seçim Kurulu YSK görevli ücretleri araştırılmaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri nasıl hesaplanır, nereden alınır soruları yanıt arıyor. Öte yandan seçimde görevli olma şartları da gündemde. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…