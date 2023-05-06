YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.