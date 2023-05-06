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Haberler Fotohaber YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 22:44

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle sandık başına gidecek Türkiye, oy kullanmak için gün sayıyor. Bazı vatandaşlar oy kullanma sürecinde seçim görevlisi olarak aktif rol oynayacak. Yüksek Seçim Kurulu YSK görevli ücretleri araştırılmaya başladı. Sandık görevlisi ücretleri nasıl hesaplanır, nereden alınır soruları yanıt arıyor. Öte yandan seçimde görevli olma şartları da gündemde. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Sandık görevlisi olma şartları araştırılıyor. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek vatandaşların bazıları sayım ve belgeleme sürecinde görev alacak. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler süreçte rol oynayacak. YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi araştırılıyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala araştırmalar hız kazandırdı. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, detaylar…

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

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YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 listesi: 14 Mayıs seçim görevlisi ücretleri araştırılıyor! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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