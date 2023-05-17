YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri 2023 Seçimleri ardından gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milyonlarca seçmen sandığa giderek oy kullandı. Ülke genelinde kurulan 191 binden fazla sandık başında oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkı sağlamak için binlerce kişi görev aldı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçim görevli ücretleri 2023 tablosu araştırılmaya başlandı. Öte yandan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki 2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek, nasıl hesaplanır, müşahitler para alacak mı? İşte, 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri ve tutarı hakkında son durum…