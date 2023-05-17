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Haberler Fotohaber YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:02

YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri 2023 Seçimleri ardından gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milyonlarca seçmen sandığa giderek oy kullandı. Ülke genelinde kurulan 191 binden fazla sandık başında oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkı sağlamak için binlerce kişi görev aldı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçim görevli ücretleri 2023 tablosu araştırılmaya başlandı. Öte yandan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki 2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek, nasıl hesaplanır, müşahitler para alacak mı? İşte, 2023 Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri ve tutarı hakkında son durum…

YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek soruları yanıt arıyor. 55 milyonu aşkın seçmenin katılım sağladığı Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Oy verme sürecinde binlerce kişi, belgeleme yapmak ve düzeni sağlamak için sandık başında görev üstlendi. Seçimlerin ardından ise gözler sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır sorularının yanıtına çevrildi. Seçim görevli ücretleri hesaplama işlemleri memur maaşı katsayı oranına göre yapılıyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar verilecek, müşahitler para alacak mı? İşte,2023 YSK Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ve tutarları…

YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

YSK Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri 2023 | Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, hangi gün? Seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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