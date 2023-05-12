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Haberler Fotohaber Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:44

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

Sarıçam seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. 424 sandıkta toplam 147 bin 569 vatandaş oyunu kullanabilecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5 ve MHP 2 milletvekili çıkarırken; Millet İttifakı'ndan CHP 4, İyi Parti 2 milletvekili çıkardı. Sarıçam seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. Peki, Sarıçam'da seçimi kim kazandı? İşte Sarıçam seçim sonuçları 2023

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs'ta 64 milyondan fazla vatandaş sandığa gidip yeni cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. Sarıçam seçim sonuçları da 15 milletvekili çıkan Adana'da önem arz ediyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını onadı ve seçim pusulasında vatandaşlar bu dörtlünün ismini görecek. Peki, Sarıçam seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti Sarıçam seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

SARIÇAM'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Sarıçam seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

ADANA SARIÇAM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sarıçam seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

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