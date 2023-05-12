Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:44

Sarıçam seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Sarıçam seçim sonucu ve oy oranları

Sarıçam seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. 424 sandıkta toplam 147 bin 569 vatandaş oyunu kullanabilecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5 ve MHP 2 milletvekili çıkarırken; Millet İttifakı'ndan CHP 4, İyi Parti 2 milletvekili çıkardı. Sarıçam seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. Peki, Sarıçam'da seçimi kim kazandı? İşte Sarıçam seçim sonuçları 2023