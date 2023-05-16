GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları son dakika verileriyle takip ediliyor. Yurdun dört bir yanındaki seçmenler sandık başlarına giderek oyunu kullandı. 15 Mayıs saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,50 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı. İki adayın da yüzde 50 oy oranı altında kalmasıyla Genel Seçim tekrar edileceği bilinirken seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seçim sonuçları belli mi, kesin sonuçlar açıklandı mı? 2023 Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kim kazandı, seçimler ikinci tura kaldı mı? İşte konuya yönelik detaylar