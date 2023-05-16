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Haberler Fotohaber GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 05:59

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları son dakika verileriyle takip ediliyor. Yurdun dört bir yanındaki seçmenler sandık başlarına giderek oyunu kullandı. 15 Mayıs saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,50 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı. İki adayın da yüzde 50 oy oranı altında kalmasıyla Genel Seçim tekrar edileceği bilinirken seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seçim sonuçları belli mi, kesin sonuçlar açıklandı mı? 2023 Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kim kazandı, seçimler ikinci tura kaldı mı? İşte konuya yönelik detaylar

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

Seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 15 Mayıs Pazartesi günü gelen veriler ışığında Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,50 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy aldı. İki adayın da yüzde 50 oy oranı altında kalmasıyla Genel Seçimin tekrarlanacağı biliniyor. Peki Türkiye Genel Seçimi kim kazandı, seçimler ikinci tura kaldı mı, seçim sonuçları belli mi?

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,51 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 49,50 olarak oylar tamamlandı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,17 olarak kaydedildi.

Sonuçlar YSK verileri ile takip ediliyor!

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GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.

Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

2. TUR SEÇİM NE ZAMAN?

Yurtdışı oylarının tamamı belli olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

AÇIK ARA FARKLA BİTEN SEÇİM SONUCUNDA ERDOĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan partiye gelenlere teşekkür etti. 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlandığını belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"BİZDEN FERSAH FERSAH GERİDELER"

"İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizinle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasını hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK Başkanı açıkladı! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi kim kazandı, 2. tur ne zaman?

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Maşallah. Bu ne aşk? Bu ne heyecan. Bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandık çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum.

"KAZANAN TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Seçimde tercihini bizden AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşların siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. "

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