SEÇİM SONUÇLARI A HABER CANLI İZLE || 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ve adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle

Seçim sonuçları A Haber canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. 8.00-17.00 saatleri arasında tamamlanan oy verme sürecinin ardından sonuçlar YSK tarafından anlık olarak aktarılıyor. 81 ilde ve ilçelerinde sonuçlara ilişkin veriler son dakika A Haber canlı yayın izle ekranı üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen oylama sonucu 13. Cumhurbaşkanının kim olduğunu merak eden vatandaşlar ''28 Mayıs 2023 Seçim sonuçları A Haber canlı izle'' araştırması yapıyor. İşte, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları A Haber canlı yayın izle…