Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:16

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

Serdivan seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri 14 Mayıs 2023 tarihinde 64 milyon seçmen tarafından seçilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Ak Parti Sakarya'dan 4; MHP, CHP ve İyi Parti 1 MV çıkardı. Bu noktada Serdivan'da seçimi kim kazandı, Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Partilerin oy oranları üzerinden çıkacak milletvekilleri belli olacak. İşte son dakika Sakarya Serdivan seçim sonucu hakkında detaylar