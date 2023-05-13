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Haberler Fotohaber Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:16

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

Serdivan seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri 14 Mayıs 2023 tarihinde 64 milyon seçmen tarafından seçilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Ak Parti Sakarya'dan 4; MHP, CHP ve İyi Parti 1 MV çıkardı. Bu noktada Serdivan'da seçimi kim kazandı, Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Partilerin oy oranları üzerinden çıkacak milletvekilleri belli olacak. İşte son dakika Sakarya Serdivan seçim sonucu hakkında detaylar

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

Serdivan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Yüksek Seçim Kurulu 4 cumhurbaşkanının adaylığını onayladı. Başkan adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları ve Serdivan seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. İşte 14 Nisan 2023 Sakarya Serdivan seçim sonucu son dakika bilgileri

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

SERDİVAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Serdivan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA SERDİVAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Serdivan seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

Serdivan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Serdivan seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

SON DAKİKA