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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.10.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:19

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri: Son olarak Eylül ayı başında gelen zammın ardından sosyal medyada sigaraya 5 TL zam haberleri yer almaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları ''sigaraya zam mı geldi'' sorusu yanıt arıyor. Marka marka sigara fiyatları 2 Ekim 2023 Pazartesi günü sorgulanıyor. Bir grup üzerinde etkili olduğu söylenen 5 TL'lik sigara zammına dair araştırmalar devam ediyor. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, bugün sigara zammı haberleri...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı marka marka gündemdeki yerini aldı. 10 TL üzerine gelen 5 TL'lik zammın ardından yeniden zam haberleri gündemde. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, en pahalı ve en ucuz sigara kaç TL soruları yanıt arıyor. Güncel fiyat listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, 2 Ekim 2023 sigara zammı paket fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Sigaranın bir grubunda 5 TL'lik zam olduğu sosyal medyada paylaşılıyor ancak markalardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son sigara zammı ardından güncel fiyatlar şöyle:

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 47 TL ile 55 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 47 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'den satışta.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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