SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? Ekim ayı Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 02.10.2023 21:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:19
Sigara zammı son dakika haberleri: Son olarak Eylül ayı başında gelen zammın ardından sosyal medyada sigaraya 5 TL zam haberleri yer almaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları ''sigaraya zam mı geldi'' sorusu yanıt arıyor. Marka marka sigara fiyatları 2 Ekim 2023 Pazartesi günü sorgulanıyor. Bir grup üzerinde etkili olduğu söylenen 5 TL'lik sigara zammına dair araştırmalar devam ediyor. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, bugün sigara zammı haberleri...