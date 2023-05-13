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Haberler Fotohaber Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:00

Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

14 Mayıs 2023 Şırnak Silopi seçim sonuçları anlık ve güncel veriler takip ediliyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları sandıklar açıldıkça güncelleniyor. 13. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi) oy oranı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şırnak Silopi seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için ayrı ayrı sorgulanıyor. Seçmen sonuçlara kilitlendi. İşte, Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023…

Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Şırnak seçim sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. O ilçeler arasında Silopi seçim sonuçları da yerini aldı. Yeni milletvekillerinin belirlenmesi önemli rol oynayacak Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı için ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı inceleniyor. Şırnak Silopi seçim sonucu son dakika YSK verileri ile değerlendiriliyor. İşte, Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023 ile "seçimi kim kazandı" sorusunda son veriler…

Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

ŞIRNAK SİLOPİ SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Silopi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şırnak Silopi seçim sonuçları 2023: Şırnak Silopi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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