SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Son dakika haberine göre; İYİ Parti'den yerel seçimler öncesi CHP'ye bir rest daha geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Kazan-Kazan' esasına vurgu yaptı, ittifakın bazı bölgelerde lokal olarak gerçekleşebileceğini söyledi, CHP'ye aba altından sopa gösterdi. Öztürk, "Vatandaştan oy alabilecek nitelikte insanları tespit etmek ve o anlamda her iki ortaklık yapısının da kazanabileceği bir ortama kavuşturmak lazım. Bu zemin oluştuktan sonra bölge bölge ittifaklar yapılabilir. Ama bu zemin oluşmadan, sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi.