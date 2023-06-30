SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Genel seçimlerde Millet İttifakı büyük bir hezimete uğradı. Bu hezimet sonrası hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Akşener, koltuğunu gerçekleşen kurultay ile sağlama alırken, partisinin öfkesini dindirebilmek için Millet İttifakı'nı hedef aldı ve birlikteliğe son verdiklerini duyurdu. Yerel seçim öncesi İYİ Parti ile CHP'nin işbirliğine gitmesinin zor olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak bazı lokal işbirliklerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Partili Yasin Öztürk, "Azdan az çoktan çok gider" diyerek CHP'ye rest çekti, lokal işbirliklerinin ancak iki partinin de eşit kazanım elde etmesi ile olabileceğini söyledi.