Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İYİ Parti'den CHP'ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:47

SON DAKİKA: İYİ Parti'den CHP'ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Son dakika haberine göre; İYİ Parti'den yerel seçimler öncesi CHP'ye bir rest daha geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Kazan-Kazan' esasına vurgu yaptı, ittifakın bazı bölgelerde lokal olarak gerçekleşebileceğini söyledi, CHP'ye aba altından sopa gösterdi. Öztürk, "Vatandaştan oy alabilecek nitelikte insanları tespit etmek ve o anlamda her iki ortaklık yapısının da kazanabileceği bir ortama kavuşturmak lazım. Bu zemin oluştuktan sonra bölge bölge ittifaklar yapılabilir. Ama bu zemin oluşmadan, sadece birisi kazanacak diğeri bakacaksa; o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider." dedi.

SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Genel seçimlerde Millet İttifakı büyük bir hezimete uğradı. Bu hezimet sonrası hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Akşener, koltuğunu gerçekleşen kurultay ile sağlama alırken, partisinin öfkesini dindirebilmek için Millet İttifakı'nı hedef aldı ve birlikteliğe son verdiklerini duyurdu. Yerel seçim öncesi İYİ Parti ile CHP'nin işbirliğine gitmesinin zor olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak bazı lokal işbirliklerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Partili Yasin Öztürk, "Azdan az çoktan çok gider" diyerek CHP'ye rest çekti, lokal işbirliklerinin ancak iki partinin de eşit kazanım elde etmesi ile olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI, MİLLET İTTİFAKI DAĞILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Millet İttifakı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs hezimeti sonrası dağıldı. Meral Akşener, ölünceye kadar minnet duyacağını söylediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutarken, 15 milletvekili istemesini ise hayatının en büyük hatası olarak nitelendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Akşener, HDP'nin desteği ile İstanbul'un kazanıldığının söylenmesine de ateş püskürdü, "Hadi hayatta başarılar" diyerek Millet İttifakı'nın yıkıldığını resmen duyurdu.

SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?

Millet İttifakı'nın dağılması sonrası muhalefet bloğunu yerel seçim korkusu sardı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilin iktidarın eline geçeceğini düşünen muhalefet yeni denklemlerin peşinde. Ancak Akşener'in bir daha ittifaka girmeyeceği kulislerde güçlü şekilde dillendiriliyor.

SON DAKİKA: İYİ Parti’den CHP’ye ittifak resti: Azdan az çoktan çok gider!

Akşener, HDP'nin içinde olduğu ittifak denkleminin partisine güç kaybettirdiğini düşünüyor. Ancak lokal işbirliklerinin de olabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İYİ Parti kanadından bu yaklaşımı doğrular nitelikte bir açıklama geldi.

SON DAKİKA