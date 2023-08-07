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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 19:19

Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonucu ile kamuoyu karşısında olacak. Bakanlar Kurulu deprem bölgesi ve ekonomi gündemi başta olmak üzere birçok konu için toplandı. Seçim öncesi aktarılan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 7 Ağustos Kabine Toplantısı sonucu sorgulanıyor. Külliye'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları, gündemi ve konuları ile başladığı andan bu yana araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, son dakika haberleri…

Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

Kabine Toplantısı sonucu son dakika gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu ile saat 15.00'te Külliye'de bir araya geldi. Masaya yatırılması beklenen konular arasında ekonomik gelişmeler ve dış politika önceliğini koruyor. 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları canlı yayın ile vatandaşlarla paylaşılacak. Hangi konularda detay paylaşılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı sonucu neler? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANIYOR!

Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı 7 Ağustos tarihinde saat 15.00 itibarıyla başladı. Külliye bünyesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kurulun görüşmesi sona erdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması:

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Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

KABİNE TOPLANTISI SONUCU

Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemiz milletimiz tarafından memnuniyet karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.

15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız.

Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ"

Enflasyonu %6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.

Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

"BİRBİRLERİNİ GIRTLAKLAYANLARIN BENCİLLİĞİ ASLA UNUTULMAYACAKTIR"

Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefeti olmasıdır. Biz bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken kendi bireysel hırsları için âdeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.

Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

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