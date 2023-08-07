Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ"

Enflasyonu %6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.

Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz