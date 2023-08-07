Kabine Toplantısı kararları son dakik açıklanıyor! A Haber canlı yayın 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonucu Başkan Erdoğan açıklaması ile takip ediliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonucu ile kamuoyu karşısında olacak. Bakanlar Kurulu deprem bölgesi ve ekonomi gündemi başta olmak üzere birçok konu için toplandı. Seçim öncesi aktarılan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 7 Ağustos Kabine Toplantısı sonucu sorgulanıyor. Külliye'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları, gündemi ve konuları ile başladığı andan bu yana araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, son dakika haberleri…