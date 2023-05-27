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Haberler Fotohaber Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 13:48

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar'da Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları nasıl merak ediliyor. Oyunu kullanan seçmenler ise bu noktada ''2023 Trabzon Ortahisar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 2. Tur Seçim sonuçları ile ilgili canlı ve anlık veriler YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında olacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri...

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nüfusu 335.628 olan ilçede ikamet edenler, ''2023 Trabzon Ortahisar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Açılan sandıklardan çıkan oylar tek tek sayılırken Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları son durum merak ediliyor. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını ortaya çıkaracak. 2. Tur Seçim sonuçları verilerine sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum...

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON ORTAHİSAR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Trabzon Ortahisar seçmen sayısı 242.091 olurken katılım oranı %89,98 olarak açıklandı. 700 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 214.299 olarak belirlendi.

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Recep Tayyip Erdoğan: %57.69

Kemal Kılıçdaroğlu: %34.83

Sinan Oğan: %7.12

Muharrem İnce: %0.35

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON ORTAHİSAR'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Cumhur İttifakı: %58,26

Millet İttifakı: %36,84

ATA İttifakı: %2,61

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %0,81

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,11

AK Parti: %43,57

CHP: %23,05

İYİ Parti: %13,79

MHP: %9,44

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon'un 18 ilçesi vardır:

Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra.

2022 nüfus sayım verilerine göre, Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar, nüfusu en az olan ise Dernekpazarı ilçesidir.

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