Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Trabzon Ortahisar seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Trabzon Ortahisar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Trabzon'un en kalabalık ilçesi Ortahisar'da Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları nasıl merak ediliyor. Oyunu kullanan seçmenler ise bu noktada ''2023 Trabzon Ortahisar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 2. Tur Seçim sonuçları ile ilgili canlı ve anlık veriler YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında olacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Trabzon Ortahisar Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri...