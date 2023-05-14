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Haberler Fotohaber Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:21

Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Trabzon seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Trabzon'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %69,4 ile en yüksek oyu almıştı. Onu Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %20,9'luk oy ile takip etmişti. Peki 2023 Trabzon seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Trabzon seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Türkiye'nin bir ili ve Karadeniz Bölgesi'nin en kalabalık ikinci şehri Trabzon'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Trabzon seçim sonuçları açıklandı mı, Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Trabzon 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %69,4 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Trabzon 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Trabzon Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Trabzon Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TRABZON'UN İLÇELERİ

Trabzon'da toplam olarak 18 ilçe bulunur. Trabzon'un en kalabalık ilçesi ise Ortahisar'dır. Trabzon'un ilçeleri sırası ile; Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra şeklindedir.

Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2018

Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 583,183 olurken katılım oranı: %85,2 olarak duyurulmuştu.

2,086 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 496,588 olarak belirlendi.

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