Trabzon seçim sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Trabzon seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Türkiye'nin bir ili ve Karadeniz Bölgesi'nin en kalabalık ikinci şehri Trabzon'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Trabzon seçim sonuçları açıklandı mı, Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Trabzon 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %69,4 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Trabzon 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.