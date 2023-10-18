BARTIN VE KARABÜK TTK kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuruları Eylül ayında alınan Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı sonuçları il il açıklanıyor. 13 Ekim'de canlı olarak yayınlanana Zonguldak kura çekilişi ile 1500 kişilik personel alımı asil ve yedek isim listesi belli oldu. Şimdi ise gözler 500 kişilik kadro için Bartın ve Karabük kurasına çevrildi. Binlerce aday, yoğun olarak ''Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. Sağlık muayenesinden ve güvenlik soruşturmasından geçen asıl adaylar kurum bünyesinde çalışmaya başlayacak. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve il il asil-yedek isim listesi…