Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BARTIN VE KARABÜK TTK kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:00

BARTIN VE KARABÜK TTK kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi Bartın ve Karabük için araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak, Bartın, Karabük merkezli 2 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Zonguldak kura çekilişi sonrası kurum bünyesine 1.500 işçi alındı. 500 kişilik Bartın ve Karabük sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başvuru şartlarını sağlamayan, güvenlik ve muayene aşamalarını geçemeyen asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki, Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman yapılacak, asil-yedek isim listesi hangi gün açıklanacak? İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK kura sonucu isim listesi sorgulama…

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi | 2023 Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuruları Eylül ayında alınan Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı sonuçları il il açıklanıyor. 13 Ekim'de canlı olarak yayınlanana Zonguldak kura çekilişi ile 1500 kişilik personel alımı asil ve yedek isim listesi belli oldu. Şimdi ise gözler 500 kişilik kadro için Bartın ve Karabük kurasına çevrildi. Binlerce aday, yoğun olarak ''Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. Sağlık muayenesinden ve güvenlik soruşturmasından geçen asıl adaylar kurum bünyesinde çalışmaya başlayacak. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve il il asil-yedek isim listesi…

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi | 2023 Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ilinde 1500 işçi, Karabük ilinde 100 işçi ve Bartın'da 400 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Toplam 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında alındı.

TTK işçi alımı kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için ayrı ayrı gerçekleşiyor. Kura çekimi sonuçları ile asil yedek aday isim listesi belli oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi | 2023 Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TTK İŞÇİ ALIMI ZONGULDAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kura çekimi töreni, 13 Ekim Cuma günü Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda yapıldı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan elektronik kura çekimi ardından 1500 kişilik alım sonuçları belli oldu.

İşe girmeye hak kazanan asil ve yedek adayların isim listesi resmi internet adresi http://www.taskomuru.gov.tr/ üzerinden ilan edildi. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.

ZONGULDAK TTK KURA ÇEKİMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASİL ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK ADAY LİSTESİ İÇİN (1501'DEN İTİBAREN) TIKLAYINIZ

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi | 2023 Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bartın TTK 400 işçi alımı kurası 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 14.00'te başlayacak ve Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'nda . Noteri tarafından yapılacak.

Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ

Karabük TTK 100 işçi alımı kurası ise 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 16.00'da Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda Karabük 4. Noteri tarafından gerçekleştirilecek.

Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi | 2023 Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HANGİ İLDEN KAÇ ADAY BAŞVURU YAPTI?

Zonguldak ilinde 1500 işçi alımı için toplam başvuru sayısı 26 bin 505 oldu.

Bartın ilinde 400 işçi alımı için toplam başvuru sayısı 7 bin 374 oldu.

Karabük'te 100 işçi alımı için toplam 913 başvuru geldi.

SON DAKİKA