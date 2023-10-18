BARTIN VE KARABÜK TTK kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi Bartın ve Karabük için araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak, Bartın, Karabük merkezli 2 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Zonguldak kura çekilişi sonrası kurum bünyesine 1.500 işçi alındı. 500 kişilik Bartın ve Karabük sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başvuru şartlarını sağlamayan, güvenlik ve muayene aşamalarını geçemeyen asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki, Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman yapılacak, asil-yedek isim listesi hangi gün açıklanacak? İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK kura sonucu isim listesi sorgulama…