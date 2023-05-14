Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:34

VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, 2023 Van seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Van Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

VAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Van seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Van Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

VAN' IN İLÇELERİ

Van'da toplam olarak 13 ilçe bulunur. Van'ın ilçeleri sırası ile Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba şeklindedir.

VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

VAN SEÇİM SONUÇLARI 2018

Van Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 266,493 olurken katılım oranı: %88,2 olarak duyurulmuştu.

895 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 235,086 olarak belirlendi.

VAN seçim sonuçları! 2023 VAN seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

VAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Selahattin Demirtaş: %58,4

Recep Tayyip Erdoğan: %35,4

Muharrem İnce: %4,5

Meral Akşener: %0,9

Temel Karamollaoğlu: %0,6

Doğu Perinçek: %0,1

SON DAKİKA