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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 29.09.2023 01:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:10

Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

Vergisiz bilgisayar modelleri ve fiyatları gündemdeki yerini almış durumda. 27 Eylül tarihli Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu. Detayları duyan öğrenciler, "ÖTV ve KDV'siz vergisiz bilgisayar ne zaman alınır, şartları neler?" sorusu araştırılıyor. 12 ay boyunca öğrenciler genç kartla yararlanarak 10 GB ücretsiz internet yararlanabilir. Peki, vergisiz bilgisayar nasıl alınır, hangi markalarda geçerli. İşte, üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar fiyatları

Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

Vergisiz bilgisayar markaları gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5.500 liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Peki, ÖTV ve KDV'siz öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI!

27 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar desteğinin detaylarını açıkladı.

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Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

5500 TL DESTEK SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5.500 liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu.

Vergi muafiyetinin yanı sıra öğrenciler, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB ücretsiz internet kullanım hakkına da sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler.

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."

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