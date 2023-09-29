Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

Vergisiz bilgisayar modelleri ve fiyatları gündemdeki yerini almış durumda. 27 Eylül tarihli Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu. Detayları duyan öğrenciler, "ÖTV ve KDV'siz vergisiz bilgisayar ne zaman alınır, şartları neler?" sorusu araştırılıyor. 12 ay boyunca öğrenciler genç kartla yararlanarak 10 GB ücretsiz internet yararlanabilir. Peki, vergisiz bilgisayar nasıl alınır, hangi markalarda geçerli. İşte, üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar fiyatları