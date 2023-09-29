Öğrencilere vergisiz bilgisayar modelleri, fiyatları ve şartları 2023 son dakika: 9.500 TL altı bilgisayar listesi! ÖTV ve KDV’siz vergisiz bilgisayar ne zaman ve nasıl alınır?

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlarına 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.