Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıklarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Bu noktada MİT müsteşarı 2023 sıklıkla yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar