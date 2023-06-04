Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Son dakika Yeni MİT müsteşarı belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasından sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bekleniyor. 28 Mayıs seçimini zaferle kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini böylece kurdu ve Salı günü ilk toplantısını yapacak. Bu noktada Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu? gibi sorular yanıt aramakta. Peki, yeni MİT müsteşarı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte konu hakkında son detaylar