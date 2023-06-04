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Haberler Fotohaber Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:25

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Son dakika Yeni MİT müsteşarı belli oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasından sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bekleniyor. 28 Mayıs seçimini zaferle kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini böylece kurdu ve Salı günü ilk toplantısını yapacak. Bu noktada Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu? gibi sorular yanıt aramakta. Peki, yeni MİT müsteşarı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte konu hakkında son detaylar

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıklarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Bu noktada MİT müsteşarı 2023 sıklıkla yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YENİ KABİNE KURULDU

Son dakika… 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı.

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Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı Fahrettin: Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

Yeni MİT müsteşarı kim olacak, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hakan Fidan sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı yeni MİT müsteşarı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YENİ MİT MÜSTEŞARI KİM OLDU?

Yeni MİT müsteşarı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni MİT Müsteşarı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Açıklamaları ve yeni gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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