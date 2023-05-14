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Haberler Fotohaber Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi
Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:55

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023 yılı için araştırılıyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oy verdi. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken Meclis'te yer alması için önerilen Yeniden Refah Partisi 28. Dönem milletvekili adayları araştırılmaya başlandı. Bu noktada il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları kimler oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. En çok merak edilen iller arasında ise 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul, 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara ve İzmir listesi var. İşte, YSK ile İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem Yeniden Refah milletvekili adayları isim listesi…

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

28. Dönem Yeniden Refah milletvekili adayları 2023 listesi il il araştırılmaya başlandı. 60 milyon seçmenin oy kullanacağı Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 08.30'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sonuçlar için bekleyiş sürerken siyasi partilerin listeleri mercek altına alındı. Yeniden Refah Partisi Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinleşen il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Listeye göre Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1'inci sıradan aday oldu. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul Yeniden Refah milletvekili aday listesi 2023…

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

28. DÖNEM YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Yeniden Refah milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylarının tam listesi şöyle;

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Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

ADANA

SELAHATTİN BAYSAL LİSANS ESNAF

ERDEM GÜMÜŞ LİSANS MİMAR

SERDAL SÜNDÜK LİSANS ESNAF

ABDULLAH ABACI LİSANS ESNAF

MUSTAFA BOZKURT ORTAOKUL TÜCCAR

VOLKAN ÇEVİK LİSE ESNAF

UFUK ÇINGIRLAR LİSANS SİYASET BİLİMCİSİ

MUSTAFA YETER LİSE ESNAF

MUSTAFA GELDİ İLKOKUL TÜCCAR

YUSUF AKTÜRK İLKOKUL ESNAF

İBRAHİM KÖSE ORTAOKUL İŞÇİ

İLHAN TÜMENCİ ORTAOKUL TÜCCAR

SALİH PINAR LİSE ESNAF

İSMAİL ERDOĞAN İLKOKUL TÜCCAR

YUSUF AYAZ ESNAF

ADIYAMAN

SAİT AYBAK

İSMAİL DEMİR

SADIK YAVAŞ

FEHMİ KOYUNCU

BÜNYAMİN MEMİ

AFYON

NEVZAT ŞARLAK LİSANS EMEKLİ

ŞÜKRÜ SARIDERE LİSANS AVUKAT

TUNCAY YAZKAN LİSANS EMEKLİ

LÜTFİYE POLAT LİSANS ESNAF

YASİN KOCATAŞ LİSE ESNAF

ABDULLAH ALADAŞ YÜK. LİSANS VETERİNER

AĞRI

Oğuzhan YAMİ LİSANS

HASAN BABAN ÖNLİSANS

ÖMER YAŞAR LİSE

S. EMİN ERİM LİSE

AKSARAY

KAZIM ŞİMŞEK

MUHAMMED TOPAÇ

MUSTAFA SELVİ

BUHARİ MÜSLÜM YETİK

AMASYA

KAZIM GÜMÜŞ LİSE

OSMAN AY LİSANS

KASIM BURSA LİSANS

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

ANKARA 1. BÖLGE

CENGİZ ZOR LİSANS SENDİKACI

MEHMET KADERLİ LİSANS MUHENDİS

NUREDDİN GÜL LİSANS İKTİSATÇI

AV.TEVFİK ÖZTÜRK LİSANS AVUKAT

AV. MURAT ÇELEBİ LİSANS AVUKAT

ERDOĞAN CİNEVİZ LİSE ESNAF

YALÇIN AKMAN LİSE MÜTEAHHİT

RAMAZAN MENTEŞE LİSANS TÜCCAR

ELVAN TETİK LİSE ESNAF

ERCAN ÇETİN İLKOKUL ESNAF

İBRAHİM ERDOĞAN İLKOKUL EMEKLİ

SEYFETTİN BOĞAZLI YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI

ABDULKADİR ATMACA LİSE ÖĞRENCİ

ANKARA 2. BÖLGE

SACİD GÜNBEY YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

FATİH ÖZTEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MELİH GÜNER LİSANS İŞ ADAMI

DİLEK ÇELİK LİSANS GAZETECİ

ABDUKADİR YILMAZ LİSANS AVUKAT

HÜSEYİN EKİNCİ LİSE ESNAF

YAHYA COŞKUNSU ORTAOKUL ESNAF

İBRAHİM ÇAKIR LİSANS İŞ ADAMI

ERHAN ŞENGÜL YÜKSEK LİSANS İŞÇİ

YÜKSEL BİLAL ADAK LİSANS ESNAF

NUH YASER YILDIRIM LİSE İŞ ADAMI

ANKARA 3. BÖLGE

MEHMET FATİH UĞURLU LİSANS İŞ İNSANI

SELÇUK GEYVELİ LİSANS İŞ İNSANI

BAHATTİN SUNGUR LİSANS İŞ İNSANI

BÜLENT OSMANAĞAOĞLU LİSANS İŞ İNSANI

AV.ZEKİ UÇAR LİSANS İŞ İNSANI

ÜLKÜ YENİDÜNYA LİSE EV HANIMI

MEHMET ALTINGÖZ LİSE İŞ İNSANI

ERDOĞAN YEŞİLSANCAK LİSANS İŞ İNSANI

AYTAÇ KILIÇ LİSANS İŞ İNSANI

HİLAL ÇEKMEN LİSE İŞ İNSANI

ZÜMRÜDE KAYABAŞI LİSE İŞ İNSANI

VEYSEL GÖRGÜLÜ LİSE EMEKLİ

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Seçimleri 28. Dönem Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

ANTALYA

ATINÇ KORKMAZ

ALİ KÖKSAL

YUSUF İSLAM ÇELİK

ÜMİT ÖZKURT

HASAN ÇAPUN

FETHİ BAŞUSLU

VELİ DERE

PINAR TOPUZ

BURAK DOĞAN

AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

OĞUZHAN YILDIRIM

MEHMET BAYRAK

İBRAHİM ÖMER REYHAN

ALİ ARSLAN

TANER TEKİN

KASIM ARSLAN

HESE AK

ARDAHAN

CANER ÇOBAN

MURAT ÖNGEL

ARTVİN

TALİP SÜCÜ

MUZAFFER ZOR

AYDIN

HÜSEYİN ASLAN

BÜLENT AY

EMİN ESER

ALPER SEZER

HAVVA TÜRK

DEVRİM OKTAN

ALİ KESER

CUMALİ UÇAR

BALIKESİR

FATİH İNCEBOY

KAAN BURAK ZARİFOĞLU

NEDİM SAVAŞ

ÜLFET SÖNMEZ

TANJU AKÇE

MALİK KABAKÇI

İSMAİL YILMAZ

MURAT AYGÖREN

HÜSEYİN ÖZTÜRK

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