Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

28. Dönem Yeniden Refah milletvekili adayları 2023 listesi il il araştırılmaya başlandı. 60 milyon seçmenin oy kullanacağı Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 08.30'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sonuçlar için bekleyiş sürerken siyasi partilerin listeleri mercek altına alındı. Yeniden Refah Partisi Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinleşen il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Listeye göre Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1'inci sıradan aday oldu. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul Yeniden Refah milletvekili aday listesi 2023…