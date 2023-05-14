Yeniden Refah milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi

Yeniden Refah milletvekili adayları 2023 yılı için araştırılıyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oy verdi. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken Meclis'te yer alması için önerilen Yeniden Refah Partisi 28. Dönem milletvekili adayları araştırılmaya başlandı. Bu noktada il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları kimler oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. En çok merak edilen iller arasında ise 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul, 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara ve İzmir listesi var. İşte, YSK ile İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem Yeniden Refah milletvekili adayları isim listesi…