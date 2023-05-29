Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında "İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullanmasının ardından gözler Belediye başkanlarının belirleneceği yerel seçim tarihine çevrildi. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Seçimler ne zaman yapılacak merak ediliyor. Peki, Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, Türkiye yerel seçim tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…