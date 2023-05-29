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Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:05

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında "İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullanmasının ardından gözler Belediye başkanlarının belirleneceği yerel seçim tarihine çevrildi. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Yerel Seçimler ne zaman yapılacak merak ediliyor. Peki, Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, Türkiye yerel seçim tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

Türkiye yerel seçim tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında Belediye başkanlarının belli olacağı yerel seçimleri işaret etti. Bu gelişme sonrası ise ''Yerel Seçimler ne zaman yapılacak, belli mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Peki, Belediye seçimleri ne zaman yapılacak, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, Türkiye yerel seçim tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

GÖZLER YEREL SEÇİM TARİHİNDE!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluk sağlanamadı.

Bu kapsamda 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü düzenlendi. YSK tarafından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında ''Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullanırken gözler yerel seçim tarihine çevrildi.

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Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı. Bir sonraki Türkiye Yerel Seçimleri ise 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Mahalli İdaraler Genel Seçimleri, her 5 yılda bir gerçekleşiyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli oluyor.

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

2024'TE NE SEÇİMİ VAR?

2024 yılında yerel seçimler (belediye seçimleri) gerçekleştirilecek. 2024 belediye seçimlerinde oy verilecek kişiler şı şekilde olacak:

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

YEREL SEÇİMLER ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ, ERTELENEBİLİR Mİ?

Anayasa'nın "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlıklı 78. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır:

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Anayasa'nın 127. maddesinin III. fıkrasında ise yerel seçimlerin öne alınması öngörülmüş değildir. Bu bakımdan 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin II. fıkrasındaki milletvekili genel seçimi ile birleştirme amacıyla yerel seçimlerin öne alınmasının kanunla düzenleneceği hükmü de, Anayasal dayanaktan yoksundur.

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