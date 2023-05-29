Yerel Seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte gerçekleşecek, kaç yılda bir yapılıyor? İşte Türkiye yerel seçim tarihi!

Türkiye yerel seçim tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında Belediye başkanlarının belli olacağı yerel seçimleri işaret etti. Bu gelişme sonrası ise ''Yerel Seçimler ne zaman yapılacak, belli mi?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Peki, Belediye seçimleri ne zaman yapılacak, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, Türkiye yerel seçim tarihi ve merak edilen tüm detaylar…