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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI || 13 EKİM || Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi, reyting yarışında kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 08:30

REYTİNG SONUÇLARI || 13 EKİM || Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi, reyting yarışında kim birinci oldu?

Son dakika reyting sonuçları merak ediliyor. Dün gece Total ve Ab sıralamasında hangi yapım birinci oldu sorusu yanıt arıyor. Dizi ve yarışmaların reyting mücadelesi verdiği gecede en çok merak edilen yapımlar arasında olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbetinde bu hafta hangi dizi birinci oldu merak konusu oldu. Yeni sezon başlangıcında zirvede olan Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbetini reyting sıralamasında geçememişti. Bu hafta ise reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte,13 Ekim reyting sonuçları…

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

13 Ekim reyting sonuçları ne oldu sorusu, dün akşam dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden kişiler tarafından arştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Total'de ilk sırada Yalı Çapkını yer alırken, Ab'de ise ilk sıra Kızılcık Şerbetinin olmuştu. Bu hafta sonuçlar değişti mi? Total ve Ab'de ilk sırada yer alan yapım hangisi oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

13 EKİM | REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün yayınlanan Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef yapımları arasından gecenin birincisi ve reyting sıralaması listesi henüz yayınalnamdı.

Yayınlanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN (6 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
9 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

AB İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 ATV ANA HABER ATV

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 ARKA SOKAKLAR KANAL D

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