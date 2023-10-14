Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 08:30

Son dakika reyting sonuçları merak ediliyor. Dün gece Total ve Ab sıralamasında hangi yapım birinci oldu sorusu yanıt arıyor. Dizi ve yarışmaların reyting mücadelesi verdiği gecede en çok merak edilen yapımlar arasında olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbetinde bu hafta hangi dizi birinci oldu merak konusu oldu. Yeni sezon başlangıcında zirvede olan Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbetini reyting sıralamasında geçememişti. Bu hafta ise reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte,13 Ekim reyting sonuçları…