Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:50

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

49. Pantene Altın Kelebek ödülü kazanan isimler listesi son dakika araştırılıyor. 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde televizyon ve müzik endüstrisinin 2023 enleri belirlenirken, En iyi Erkek Sunucu ödülünü Kim Milyoner Olmak İster? Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu; En İyi Kadın Sunucu ödülünü de Müge Anlı ile Tatlı Sert sunucusu Müge Anlı kazandı. Bu noktada dizi ve müzik takipçileri, "49. Pantene Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, konu hakkında detaylar