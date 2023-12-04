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Haberler Fotohaber 49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:50

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

49. Pantene Altın Kelebek ödülü kazanan isimler listesi son dakika araştırılıyor. 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde televizyon ve müzik endüstrisinin 2023 enleri belirlenirken, En iyi Erkek Sunucu ödülünü Kim Milyoner Olmak İster? Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu; En İyi Kadın Sunucu ödülünü de Müge Anlı ile Tatlı Sert sunucusu Müge Anlı kazandı. Bu noktada dizi ve müzik takipçileri, "49. Pantene Altın Kelebek ödüllerini kim kazandı?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, konu hakkında detaylar

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

49. Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı sorusu yanıt arıyor. Madrigal yaptığı Filistin konuşmasıyla gündeme otururken, En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Esra Erol'da programına gitti. İşte, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kazananlar listesi

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

EN İYİ KADIN OYUNCU

PINAR DENİZ (Yargı dizisi)

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49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

EN İYİ ERKEK OYUNCU

SALİH BADEMCİ (Dilek Taşı dizisi)

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

EN İYİ DİZİ

YALI ÇAPKINI (Star TV)

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

SERENAY SARIKAYA - KIVANÇ TATLITUĞ (Aile dizisi)

49. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı? İşte tam liste!

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

  • ÖZGE YAĞIZ
  • SILA TÜRKOĞLU
  • SİMAY BARLAS
  • CANER TOPÇU
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