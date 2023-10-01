Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın üstlendiği dram türündeki dizinin 2. Sezon fragmanı yayınlandı. 14. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan yapımın yeni sezon 3. fragmanına Devin'in Aslan'dan boşanmak istemesi damgasını vurdu. Boşanma avukatının Soykan'ları mahvedecek bir bilgi istemesi üzerine Devin, sevdiği adam için birini vurmak zorunda kaldığını itiraf etti. Öte yandan Cihan ve Aslan'ın yüzleşme sahnesi dikkat çekti. Peki, Aile yeni sezon ne zaman başlıyor, 14. bölüm ayın kaçında yayınlanacak? İşte Show TV ile Aile yeni sezon fragmanı izle ekranı.