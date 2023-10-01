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Haberler Fotohaber Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!
Giriş Tarihi: 01.10.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:01

Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın üstlendiği dram türündeki dizinin 2. Sezon fragmanı yayınlandı. 14. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan yapımın yeni sezon 3. fragmanına Devin'in Aslan'dan boşanmak istemesi damgasını vurdu. Boşanma avukatının Soykan'ları mahvedecek bir bilgi istemesi üzerine Devin, sevdiği adam için birini vurmak zorunda kaldığını itiraf etti. Öte yandan Cihan ve Aslan'ın yüzleşme sahnesi dikkat çekti. Peki, Aile yeni sezon ne zaman başlıyor, 14. bölüm ayın kaçında yayınlanacak? İşte Show TV ile Aile yeni sezon fragmanı izle ekranı.

Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

Aile 2. sezon bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları başrolde buluşturan dizinin ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Aile yeni sezon ne zaman başlıyor, 14. bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soru gündemde tutmaya devam ediyor. Ekim ayına kısa süre kala yeni sezon 14. bölüm 3. tanıtım fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmana Devin'in Aslan'dan boşanmak istemesi damga vurdu. İşte Show TV ile Aile yeni sezon tarihi ve dizi ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler…

Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

AİLE YENİ SEZON (14. BÖLÜM) 3. TANITIM FRAGMANI YAYINDA!

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer ve Canan Ergüder gibi isimlerin paylaştığı Aile yeni sezon 3. tanıtım fragmanı yayınlandı.

Aile 14. bölüm 3. fragmanında; Devin'in Aslan'dan boşanmak için avukat tuttuğu görüldü.

Avukatın boşanmak için Soykan'ları mahvedecek bir bilgi istemesi üzerine Devin, sevdiği adam için birini vurmak zorunda kaldığını itiraf etti. Öte yandan Cihan ve Aslan'ın yüzleşme sahnesi dikkat çekti.

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Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

Aile 14. bölüm 3. fragmanı izlemek için:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-14-bolum-3-fragmani/113856

Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

AİLE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aile, 30 Mayıs Salı günü yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aile dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

AİLE 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıka'nın paylaştığı Aile 2. sezon tarihi açıklandı. Sevilen dizi 3 Eylül Salı günü yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor.

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