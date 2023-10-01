Aile yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı: Cihan ve Aslan yüzleşiyor! İşte Show TV dizisi Aile yeni sezon tarihi!

Aile 2. sezon bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları başrolde buluşturan dizinin ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Aile yeni sezon ne zaman başlıyor, 14. bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soru gündemde tutmaya devam ediyor. Ekim ayına kısa süre kala yeni sezon 14. bölüm 3. tanıtım fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmana Devin'in Aslan'dan boşanmak istemesi damga vurdu. İşte Show TV ile Aile yeni sezon tarihi ve dizi ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler…