Giriş Tarihi: 05.08.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 16:05

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

İki sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin 3. sezonu merakla beklenirken şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin ana karakteri Alparslan'a hayat veren Barış Arduç, projeye veda etme kararı aldı. Hal böyleyken senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı yapımın 61. bölümde bitmesine karar verildi. Tarihi dizinin ani final kararı hayranlarını bir hayli üzerken yerini dolduracak yeni proje de belli oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine gelen o dizi…