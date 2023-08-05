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Haberler Fotohaber Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti
Giriş Tarihi: 05.08.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 16:05

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

İki sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin 3. sezonu merakla beklenirken şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin ana karakteri Alparslan'a hayat veren Barış Arduç, projeye veda etme kararı aldı. Hal böyleyken senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı yapımın 61. bölümde bitmesine karar verildi. Tarihi dizinin ani final kararı hayranlarını bir hayli üzerken yerini dolduracak yeni proje de belli oldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine gelen o dizi…

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

Yayın hayatına 8 Kasım 2021 tarihinde başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Emre Konuk'un kaleme aldığı dizi, Barış Arduç ve Kayra Zabcı'yı başrolde buluşturmuştu.

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen yapımda Alparslan karakterini canlandıran başrol oyuncusu Barış Arduç, projeden ayrılma kararı aldı.

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Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyordu. Üçüncü sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen diziden kötü haber geldi.

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

FİNAL KARARI ALINDI

Barış Arduç'un ayrılık kararından sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kaderi belli oldu.

Son olarak 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, 61. bölümüyle 2 sezonluk ekran ömrünü tamamlayacak.

Kulislerde konuşulan bilgiye göre, dizinin kalan 2 bölümü yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak.

Barış Arduç veda etti, final kararı verildi! Alparslan Büyük Selçuklu’nun yerini kapacak dizi belli oldu! Kadro baştan aşağı değişti

YERİ HEMEN DOLDU

Alparslan Büyük Selçuklu'nun final yapmasının ardından yerine hangi dizi ya da programın geleceği merak konusuydu.

Yeni sezonda sevilen dönem dizisinin dolduracak yeni proje de belli oldu.

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