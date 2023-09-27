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Haberler Fotohaber Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!
Giriş Tarihi: 27.09.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:17

Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

Bergen TV'de ilk kez yayımlanıyor. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Arabesk müziğin unutulmaz kadın sesi Bergen'in hayatı sinema perdesine oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile taşındı. Filmi izlemek isteyenler ''Bergen filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. Yayınlandığı dönemde ses getiren yapım televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Bergen filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler…

Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

Bergen hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Arabeskin kraliçesi olarak adlandırılan Bergen'in gerçek hayat hikayesi sinemada ekranlara gelmesi ardından ilk defa televizyona taşınıyor. İzleyenler araştırmalara başladı. Bergen filmi oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimler eşlik ediyor. Peki, Bergen filmi ne zaman, saat kaçta, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

BERGEN FİLMİ BU AKŞAM ATV EKRANLARINDA!

2022 yapımı Bergen filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimlerine yer aldığı Bergen 27 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ATV'de!

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Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

BERGEN FİLM KONUSU

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır.

Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!

Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

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