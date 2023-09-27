Giriş Tarihi: 27.09.2023 20:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
16:17
Bergen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikaye mi? Bu akşam ekranlarda!
Bergen TV'de ilk kez yayımlanıyor. 2022 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Arabesk müziğin unutulmaz kadın sesi Bergen'in hayatı sinema perdesine oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile taşındı. Filmi izlemek isteyenler ''Bergen filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. Yayınlandığı dönemde ses getiren yapım televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Bergen filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler…