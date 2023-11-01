Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:30

Son dakika Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı sorusu yanıt arıyor. uzun süredir gündemden düşmeyen Polat çifti için iddiaların ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Ünlü çift kısa bir süre önce yayınladıkları açıklamayla kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını reddetmiş ve olayların bu noktaya gelmesindeki olaylar hakkında açıklamalarına devam etmişti. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı, son durum ne, serbest bırakıldılar mı? şte, son dakika haberi...