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Haberler Fotohaber Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı, son durum ne, serbest bırakıldılar mı?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:30

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı, son durum ne, serbest bırakıldılar mı?

Son dakika Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı sorusu yanıt arıyor. uzun süredir gündemden düşmeyen Polat çifti için iddiaların ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Ünlü çift kısa bir süre önce yayınladıkları açıklamayla kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını reddetmiş ve olayların bu noktaya gelmesindeki olaylar hakkında açıklamalarına devam etmişti. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı, son durum ne, serbest bırakıldılar mı? şte, son dakika haberi...

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? İşte son dakika Dilan Polat ve Engin Polat haberleri...

Son zamanların en çok konuşulanları arasında olan ünlü çift için "Dilan Polat ve engin Polat tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı son durum ne?" gibi sorular arama motorlarında aratılıyor. Dün akşam saatlerinde çekilen görüntülere göre Ünlü çift ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu emniyet müdürlüğü tarafından sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Peki, son durum ne serbest bırakıldılar mı? İşte ,detayları...

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? İşte son dakika Dilan Polat ve Engin Polat haberleri...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SON DURUM

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? İşte son dakika Dilan Polat ve Engin Polat haberleri...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? İşte son dakika Dilan Polat ve Engin Polat haberleri...

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? İşte son dakika Dilan Polat ve Engin Polat haberleri...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

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