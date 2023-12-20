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Haberler Fotohaber Dilan Polat'tan ailesine mektup var, neler yazıyor? "Her gün düşünmekten..." Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:58

Dilan Polat'tan ailesine mektup var, neler yazıyor? "Her gün düşünmekten..." Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!

Uzun süredir gündemden düşmeyen Dilan Polat ve ailesi yine gündemde. Birçok suçlama nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandıktan sonra hapishaneye gönderilen Dİlan Polat ailesine mektup yazdı. Yazıla nmektubu okuyan görğmce Kübra Uzun o mektuptan sayfalar paylaştı! İşte, Dilan Polat'tan ailesine mektup.

Dilan Polat’tan ailesine mektup var, neler yazıyor? Her gün düşünmekten... Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat, yazdığı mektup sonrası tekrar gündeme geldi. Büyük bir takipçi kitlesi bulunun Fenomen Dilan Polat, hakkındaki suçlamalar sonrası tutukalanarak cevaevine gönderilmişti. 4 Kasım tarihinden beri tutukluluğu devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni haberler var. İşte, o mektup ve yazılanlar...

Dilan Polat’tan ailesine mektup var, neler yazıyor? Her gün düşünmekten... Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!

DİLAN POLAT'TAN AİLESİNE MEKTUP

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun, Instagram hesabından Dilan Polat'ın mektubunu paylaşarak şu notu ekledi;

"Metkupları bugün ulaştı. Tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum çocuklarınız annem ve bana emanet."

İşte mektup...

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Dilan Polat’tan ailesine mektup var, neler yazıyor? Her gün düşünmekten... Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!

DİLAN POLAT MEKTUPTA NE YAZDI?

"Çok özledim Kübra'm. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada.

Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Şu an saat 20.30, öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri...Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."

Dilan Polat’tan ailesine mektup var, neler yazıyor? Her gün düşünmekten... Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!
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Dilan Polat’tan ailesine mektup var, neler yazıyor? Her gün düşünmekten... Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!
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