Dilan Polat'tan ailesine mektup var, neler yazıyor? "Her gün düşünmekten..." Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!

DİLAN POLAT MEKTUPTA NE YAZDI?

"Çok özledim Kübra'm. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada.

Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Şu an saat 20.30, öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri...Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."