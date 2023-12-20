Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
15:58
Dilan Polat'tan ailesine mektup var, neler yazıyor? "Her gün düşünmekten..." Görümcesi Kübra Uzun paylaştı!
Uzun süredir gündemden düşmeyen Dilan Polat ve ailesi yine gündemde. Birçok suçlama nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandıktan sonra hapishaneye gönderilen Dİlan Polat ailesine mektup yazdı. Yazıla nmektubu okuyan görğmce Kübra Uzun o mektuptan sayfalar paylaştı! İşte, Dilan Polat'tan ailesine mektup.