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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:40

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Perşembe akşamı Aşka Düşman, Kara, Aldatmak ve Sakla Beni dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise akşam kuşağında Regaib Kandili özel programı yer aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmaları başladı. Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 11 Ocak Perşembe günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Aşka Düşman, Kara, Aldatmak ve Sakla Beni yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 11 Ocak 2024 Perşembe reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 OCAK 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 11 Ocak 2024 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 OCAK 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

11 Ocak 2024 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Ocak 2024 Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Sakla Beni

2 - Aldatmak

3 - Esra Erol'da

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