REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 11 Ocak Perşembe Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:40
Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Perşembe akşamı Aşka Düşman, Kara, Aldatmak ve Sakla Beni dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise akşam kuşağında Regaib Kandili özel programı yer aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmaları başladı. Aşka Düşman, Kara, Aldatmak, Sakla Beni reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…