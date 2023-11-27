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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:50

Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazar akşamı MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 26 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. 26 Kasım Pazar günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için mücadele etti. Dün akşam MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat ve Yargı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sabah saatleri itibarıyla binlerce izleyici, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 26 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

26 KASIM 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 26 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

26 KASIM 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

26 Kasım 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

19 Kasım 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Kirli Sepeti

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