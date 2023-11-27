Dünün reyting sonuçları 26 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazar akşamı MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 26 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…